T.C. BEYKOZ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/298 Esas

İLAN MUHATABI DAHİLİ DAVALI: HACER ŞEN

Rehmannstr. 32 Herzogenrath 52134 9893 Almanya/Herzogenrath



Davacı Hasan Özvatan ve vekili tarafından aleyhinize İstanbul ili Beykoz ilçesi, Örnekköy Mahallesi, 138 ada, 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde Geçit Hakkı Kurulması talepli dava açılmış olup,

Mahkememizin 21/11/2024 tarihli bilirkişi raporunda; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Örnekköy Mahallesi,138 ada 8 parsel sayılı taşınmaz lehine geçit hakkı tesis edilebilecek en uygun olan güzergahın, taşınmazın eğimli bir topoğrafyaya sahip olması nedeniyle istinat duvarı inşa edilmesi gerekeceği kanaati ile uzunluk, yüzölçümü, yolun geçeceği parseldeki değer düşüklüğü ve yol maliyetinin en az olacağı güzergah (A) olarak belirtilen ve Örnekköy Mahallesi, 138 ada, 6 parsel sınırları içerisinden geçmekte olan 105,81 m2 yüzölçümündeki güzergah olduğu görüş ve kanaatine varılmış olduğu, güzergah (A) olarak belirtilen ve Örnekköy Mahallesi, 138 ada 6 parsel sınırları içerisinden geçmekte olan 105,81 m2 yüzölçümündeki güzergahın piyasa değerinin keşif tarihi (28.06.2024) itibari ile 1.534.245,00 TL, dava tarihi (20.06.2023) itibari ile 952.290,00 TL olarak hesap edilmiş olduğu,

Mahkememizin 25.12.2024 tarihli bilirkişi ek raporunda; Güzergah (A) olarak belirtilen ve Örnekköy Mahallesi, 138 ada 6 parsel sınırları içerisinden geçmekte olan 105,81 m2 yüzölçümündeki güzergah üzerinde geçit hakkı tesis edilmesi halinde taşınmazda arta kalan 4.694,92 m2'lik alanda meydana gelecek değer düşüklüğü keşif tarihi (28.06.2024) itibari ile 680.763,40 TL, dava tarihi (20.06.2023) itibari ile 422.542,80TL olarak hesap edilmiş olduğu,

Mahkememizce tarafınıza ait kayıtlı adreslere tebligat çıkartıldığı, ancak tebligat yapılamadığı, yurtdışı adresinize gönderilen tebligatların adresinizde ikamet etmediğinizden/ bulunmadığınızdan bahisle iade edilmiş ve tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/04/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçmek üzere ve 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

