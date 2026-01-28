T.C. BAKIRKÖY 29. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2025/71 Esas 22.01.2026

Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN

Davacı EMRE PAKSOY ile Davalılar NORSEL INTERNATIONAL İNŞAAT DIŞ TİCARET VE SAN. LTD. ŞTİ., BOĞAZİÇİ DIŞ TİCARET A.Ş., NORSEL INTERNATIONAL LTD. BVI, FOLKESTONE HOLGINS INC. Ve İBRAHİM KÖLÜK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle;

Davalılar Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC.'nin bilinen son adresi "YEŞİLKÖY MAH. YEŞİLKÖY İSTANBUL CAD. NO;37/3-4 Bakırköy İSTANBUL" bu adrese tebligat yapılamaması ve yapılan tüm araştırmalara rağmen başka bir adresinin de tespit edilememesi nedeniyle, gerekçeli karar ve Davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmı;

1-Davalı İbrahim KÖLÜK yönünden;

a- Davalı tarafın pasif husumet ehliyetinin bulunmaması nedeniyle iş bu davalı yönünden açılan DAVANIN REDDİNE,

b- Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 45.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

2- Davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. Yönünden;

a-Net Kıdem tazminatı talebinin KABULÜ İLE, 53.478,74 TL nin iş akdinin fesih tarihi olan 03.06.2019 tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

b-Net İhbar tazminatı talebinin KABULÜ ile, 460.466,26 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

c-Net ücret alacağı talebinin KABULÜ İLE, 978.454,08 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,

d-Net Yıllık izin ücreti alacağı talebinin KISMEN KABULÜ ile 466.821,66 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek ve hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine, FAZLAYA DAİR İSTEMİN REDDİNE,

e- Davacının pirim alacağı talebi ispatlanamadığından REDDİNE,

3-Karar tarihinde yürürlükte bulunan harçlar tarifesi gereğince alınması gereken 133.834,36 TL harçtan peşin ve ıslahla alınan toplam 33.846,66 TL'nin mahsubu ile geriye kalan 99.987,70 TL harcın davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yatırılan başvurma, peşin ve ıslah harcı toplamı 33.901,06 TL'nin davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 292.290,88 TL vekalet ücretinin davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, davanın ret edilen kısmına göre belirlenen 40.980,09 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan toplam 44.306,00 TL yargılama giderinin davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 43.398,26 TL'sinin davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti tarafından yapılan toplam 330,00 TL yargılama giderinin davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 6,76 TL'sinin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine,

8-Suçüstü ödeneğinden karşılanan 760,00 TL arabulucu ücretinin davanın kabul ve ret oranına göre hesaplanan 15,57 TL sinin davacıdan, kalan 744,43 TL sinin davalılar Norsel İnternational İnşaat Dış Tic. Ve San. Ltd.Şti, Boğaziçi Dış Tic.A.Ş., Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. den müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,

9-Davacının yatırdığı gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

10- Davalının yatırdığı gider avansından arta kalan kısmın karar kesinleştiğinde davalıya iadesine,

Davacı vekili ile davalı boğaziçi ve norsel vekili ve davalı ibrahim kölük vekilinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize sunulacak veya gönderilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

2-Davacı Vekilinin İstinaf Başvuru Dilekçesi;

1-) Tehir-i icra istemimizin kabulüne karar verilerek istinaf incelemesi sonuçlanıncaya kadar yerel mahkeme kararının uygulanmasının geri bırakılmasına,

2-) Bakırköy 29. İş Mahkemesi'nin 18.12.2025 Tarihli, 2025/71 Esas - 2025/371 Sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde ortadan kaldırılmasına ve 11.12.2023 tarihli talep arttırım dilekçemiz doğrultusunda karar verilmesine,

3-) İşbu istinaf dilekçemizde ayrıntılı olarak yer alan hususlar ve ekteki hukuki mütalaa dikkate alınarak fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte toplam 53.478,54 tl net kıdem tazminatının, dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiziyle birlikte toplam 978.454,08 tl net ücret alacağının, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte toplam 460.466,26 tl net ihbar tazminatı alacağının ve dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte toplam 487.801,75 tl net yıllık izin ücreti alacağının tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya ödenmesine,

4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ediyoruz.

Karar gereğince yukarıda özetleri verilen gerekçeli kararın hüküm kısmı ile davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli kararın hüküm kısmında belirtilen süre içerisinde itiraz edilmediği taktirde yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceği hususları Davalılar Norsel İnternational Ltd. BVI, Folkstone Holgins İNC. şirketlerine ilanen tebliğ olunur.

