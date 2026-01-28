ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



Sayı : 2025/568 Esas

İLAN

Davalı NAMIK KEMAL APARI, Yakup'dan olma, Elif'ten doğma, Adana- 19/07/1985 doğumlu, Yüzüncüyıl Mah. 85399 Sk. No:25/43 (Yakamoz Sitesi A Blok) Çukurova/ ADANA adresinde iken ikametgahı meçhul.

DavacıDavacı , TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından Adana İli, Seyhan İlçesi, İkibinevler Mahallesi, 7530 ada, 2 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/568 esas sayılı davası açılmış olup, davalıya tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı NAMIK KEMAL APARI'nın iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu,18/06/2026 günü saat 09:45'de Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

