YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/158 Esas 19.01.2026

Konu : İlan HK

YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden

İLAN

Dava konusu Yozgat İli Merkez İlçesi Sarınınören Köyü 1337 Parsel, 1380 Parsel, 114/1,130/14, 131/5,171/1,192/4,148/3,151/9,118/4 ada ve parsel nitelikli taşınmazların maliklerinden Ufuk AYDIN(TKCN;50257770676)'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup adı geçen dahili davalıya duruşma günümüz olan 01/04/2026 gün ve saat 09:25'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi hususu dava dilekçesi ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususları duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere İLAN OLUNUR.

