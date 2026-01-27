ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/695 Esas

DAVALI : KADİR UŞAR Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Akıncılar Sok. No:14 Daire:10 Sancaktepe / İSTANBUL

Davacı SAMİRE UŞAR tarafından davalı KADİR UŞAR aleyhine açılan Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Bütün araştırmalara rağmen Davalı KADİR UŞAR'ın adresi tespit edilip ön inceleme duruşması tebliğ edilemediği, tebligatın ilanen yapılmasına karar verildiği ön inceleme duruşmasının 28.04.2026 gün ve saat 09.43'de yapılmasına karar verildiğinden, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dilekçeleriniz de dayanıp henüz sunmadığınız belgeleri sunmak veya getirtilecek yerlerin ad ve adresini bildirmek üzere 2 hafta kesin süre verildiğini aksi halde söz konusu delilden vazgeçmiş sayılacağınız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur.12.01.2026

Basın No: ILN02387964

#ilan.gov.tr