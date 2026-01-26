T.C. PÜTÜRGE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/130

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : MALATYA İLİ DOĞANYOL İLÇESİ

MAHALLESİ : GÖKÇEMAHALLESİ

ADA PARSEL NO : 119 ADA 68 PARSEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :MALATYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALILAR : RAMAZAN AYDIN

HUMAYUN AYDIN

YAKUP AYDIN

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Malatya ili, Doğanyol ilçesi, Gökçe Mahallesi, 119 Ada 68 parselde bulunan davalılara ait taşınmaz Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 13/08//20225 tarih ve 194 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine, söz konusu taşınmazın Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/130 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.31/12/2025

