T.C. HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2026/321 esas sayılı dosyasında Hatay ili, Antakya ilçesi, Kisecik Mahallesi 155 ada 23 parsel sayılı taşınmazla ilgili kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açıldığı, açılan dava dilekçesinde 2942 Sayılı Kamulaştırma kanununun bedel tespiti ve tescili davalarına yönelik hükümlerinden bedel belirlenmesine ve ödenmesine ilişkin 10. Maddesi gereğince yeni tapu kaydında Hazine adına kayıtlı taşınmazın üzerinde yer alan muhdesatların kamulaştırma bedelinin tespitinin istendiği, bahse konu taşınmaz maliklerinden davalılar Ersan ve Zeynep oğlu 103xxxxxx42 T.C kimlik numaralı Mehmet Ali İnce ve Feriz ve Halime oğlu 203xxxxxx26 T.C kimlik numaralı Tuğrul İnce'nin tüm aramalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği ve dava dilekçesinin tebliğinin yapılamadığı anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ve duruşma günü26/02/2026 günü saat: 09:35'da duruşmada hazır bulunması yönünde dava dilekçesinin ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.

