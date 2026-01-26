T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda
husumetin KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI' ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada/Parsel
|Kamulaştırılan Alan
|Kahramanmaraş
|Nurhak
|Eskiköy
|354/1
|Tamamı
|Malikin T.C. No
|Adı Soyadı
|38182928584
|AKIN TEKİN
|10930159334
|FERDA SUNGUR
|12025122858
|FÜGEN KALKANLI
|38194928138
|FÜSUN TEKİN
Basın No: ILN02386454
#ilan.gov.tr