T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/93 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince tescil davası açılmıştır.Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılan davalarda

husumetin KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI' ne yöneltilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmazlar davacı kurum adına tescil edilecektir.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Kamulaştırılan Alan Kahramanmaraş Nurhak Eskiköy 354/1 Tamamı

Malikin T.C. No Adı Soyadı 38182928584 AKIN TEKİN 10930159334 FERDA SUNGUR 12025122858 FÜGEN KALKANLI 38194928138 FÜSUN TEKİN



Basın No: ILN02386454

