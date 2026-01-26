T.C. ADANA 14. AİLE MAHKEMESİ



Sayı : 2025/905 Esas

İLAN METNİ

Davacı , RENA BERK ile Davalı , HALİD HUCOK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Dava vekili dilekçesinde; müvekkili ile davalının Suriye'de evlendiklerini, bu evlilikten 5 çocukları bulunduğunu, müvekkilinin evlilik süresi boyunca davalıdan kötü muamele gördüğünü, rencide edici davranışlara ve hakaretlere maruz kaldığını,adli yardım taleplerinin kabulü ile evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebi ile tarafların boşanmalarına, çocukların dava süresince geçici velayetinin ve dava sonunda kalıcı olarak velayetinin annelerine verilmesine, müvekkiline yargılama süresince 10.000,00TL tedbir nafakası bağlanmasına, yargılama sonucunda bu nafakanın devam ettirilerek 10.000,00TL yoksulluk nafakası bağlanmasına, müvekkili lehine her bir çocuk için 5.000,00TL olmak üzere toplam 25.000,00TL iştirak nafakası bağlanmasına, kişilik hakları saldırıya uğrayan müvekkiline 100.000,00TL manevi tazminat verilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dava etmiştir.İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK'nun 122, 126, 127, 128, 131'nci maddeli gereğince, tebligat yerine kaim olmak üzere davalı Halid HUCOK'a ilanen tebliğ olunur.

