ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/5169 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5169 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi ve Özellikleri: Bağlıca Mahallesi Aymer Caddesi, Öniz Bağlıca Konutları, A-Blok, No:10A, Daire:1Etimesgut / ANKARA Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Mevkii, 49331 Ada, 1... (1. Ve kalırsa 2. Satış tarihleri itibariyle esatis.uyap.gov.tr adresinden diğer tüm bilgiler görülebilecektir.)

Yüzölçümü : 3.937,00 m2 Arsa Payı : 57/3937

İmar Durumu : İnşaat tarzıEtimesgut Belediyesi İmar arşivinden temin edilen dosyasında mevcut imar durumu belgesine göre; taşınmazın konumlu olduğu parsel, Emsal İnşaat Alanı; 8354m², Yençok;18 Kat, Konut Alanı imarlı, yollardan 10 metre, sağ yan yoldan ve arka parselden 5'er metre çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 9.600.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



