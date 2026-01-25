T.C. TİRE SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı: 2025/1393 Esas 21.01.2026
Konu: GAİP İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ASLIHAN TURGAY BOZOĞLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.21.01.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 29302978404
ADI SOYADI : ASLIHAN TURGAY BOZOĞLAN
BABA ADI : SADIK
ANA ADI : ERGÜL
DOĞUM TARİHİ : 28/06/1963
DOĞUM YERİ : İSTANBUL
İKAMETGAH ADRESİ : VOLTMERSTR. 47 HANNOVER 30165 9893 ALMANYA
