İLAN

T.C. ŞARKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/579 Esas

Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, İğdebağları mahallesi, Cilt No:9, Hane No:43 nüfusuna kayıtlı, Hüseyin ve Lütfiye'den olma, 01/02/1939 Gaziköy doğumlu, 51595652198 T.C. Kimlik nolu muris RABİA BİNGÖL'ün başka mirasçısı olmadığından (yasal mirasçıları tespit edilememiş) 06/09/2022 tarihinde vefat ettiği anlaşılmış olmakla;

TMK 594.maddesi gereğince 1'er ay ara ile 2 defa aşağıdaki şekilde ilan yapılmasına,

"51595652198 T.C. Kimlik nolu muris RABİA BİNGÖL'ün mirasçıları var ise mahkememizin 2025/579 Esas sayılı dosyasına son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri; ilân süresinde kimse başvurmazsa ve hiçbir mirasçı tespit edilememiş ise, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceği hususu İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02368625

#ilan.gov.tr