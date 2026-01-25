Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2018/370 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/370 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, 851 Ada, 4 Parsel, 6b/5.kat/b/32 Nolu Bağımsız Bölüm

İmar Durumu

Küçükçekmece Başkanlığının E-33067842-115.02.01-618163 sayılı yazısında; "Söz konusu parsel; kısmen 22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen de 20.01.2008-29.07.2008-06.10.2008-09.05.2010 T.T. 1/1000 ölçekli Halklaı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, E:1.65, H= Serbest yapılaşma şartlarında, K1 Konut Alanında ve Özel Durumlu Alanlarda kalmakta olup, "İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu maddenin (b) bendinde; "İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenemez." denilmektedir. Söz konusu maddenin gereğinin yapılması hususunda yazışmalar devam etmektedir." denilmektedir. Parsel Raylı Sistem güzergahında kaldığından; "İmar ve Ruhsatlandırma aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi başkanlığı'ndan görüş alınması gerekmektedir." Denilmiştir

Taşınmazın Halihazır Durumu

Halkalı Mah. Turgut Özal Bulvarı, Avrupa Konutları Atakent 3 Sitesi, 6B blok, No: 16/6 B K:5 D:32 Küçükçekmece/İstanbul adresinde yer almaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu parsel 178.002,04 m2 yüzölçümüne sahip olup, parsel üzerinde 28 adet konut bloğu bulunmaktadır. Taşınmazın konumlu olduğu 3B blok betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup, projesine göre? 2 bodrum, zemin, 19 normal kat olmak üzere toplam 22 katlıdır. 3B Bloğun A ve B olmak üzere 2 adet girişi mevcuttur. Batı cepheden 3B Bloğa doğru bakıldığında taşınmazı yer aldığı A girişi sol tarafta yer almaktadır. Bloğun A girişinde 2. bodrum katında sığınak ve teknik odalar, 1. bodrum katında kapıcı dairesi, depo, bisiklet odası, çamaşırlık ve teknik odalar, zemin ve 19 normal katında her birinde farklı adet ve büyüklükte daire olmak üzere toplam 105 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 3B blokta toplam 210 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Bina girişi yerinde ve projesinde zemin kattan sağlanmaktadır. Site bünyesinde kapalı otopark, havuz, sosyal tesis ve güvenlik bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıva üzeri dış cephe boyası kaplıdır. 32 Bağımsız bölüm numaralı taşınmaz salon, mutfak, 2 oda, banyo-wc, balkon, antre ve hol hacimlerinden oluşmakta olup Net ~88 m2, brut ~100 m2 kullanım alanına sahiptir. İç mekan özelliği olarak salon ve oda zeminleri parke döşeli, antre, mutfak ve ıslak hacimler seramik döşelidir. Duvarlar mutfak ve ıslak hacimlerde seramik kaplı, diğer bölümlerde plastic boyalıdır. Mutfakta mdf kaplı dolaplar ve granit tezgah vardır. Banyoda duş kabini, klozet ve lavabo vardır. İç kapılar ahşap, dış kapı çelik kapıdır. Pencereler PVC malzemeden imaldir. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır. Taşınmaz genel itibari ile 1. Katlite malzemeler ile inşa edilmiştir.

Adresi : Halkalı Mah. Turgut Özal Bulvarı, Avrupa Konutları Atakent 3 Sitesi, 6B Blok, No: 16/6 B K:5 D:32 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 88 m2

Arsa Payı : 122/296122

İmar Durumu :Küçükçekmece Başkanlığının E-33067842-115.02.01-618163 sayılı yazısında; "Söz konusu parsel; kısmen 22.06.2005, 26.02.2018, 22.03.2021, 20.02.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planında, kısmen de 20.01.2008-29.07.2008-06.10.2008-09.05.2010 T.T. 1/1000 ölçekli Halklaı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, E:1.65, H= Serbest yapılaşma şartlarında, K1 Konut Alanında ve Özel Durumlu Alanlarda kalmakta olup, "İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu maddenin (b) bendinde; "İmar planlarında bina yükseklikleri Yençok: Serbest olarak belirlenemez." denilmektedir. Söz konusu maddenin gereğinin yapılması hususunda yazışmalar devam etmektedir." denilmektedir. Parsel Raylı Sistem güzergahında kaldığından; "İmar ve Ruhsatlandırma aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Dairesi başkanlığı'ndan görüş alınması gerekmektedir." Denilmiştir

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:45

22/01/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



