T.C. İSTANBUL 48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN

DOSYA NO: 2025/320 Esas

KARAR NO: 2025/694

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçu nedeni ile yapılan yargılama sonucu mahkememizin yukarda esas ve karar numarası yazılı 21/10/2025 tarihliilamı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmiştir sanık bu cezasına haksız verildiğinden bahisle istinaf ettiği ancak Müşteki ALENA NAZAROVA'ya çıkartılan tebligat tebliğ edilememiş, tüm yapılan aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özeti ve sanık vermiş olduğu istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren Müşteki ALENANAZAROVA'ya kararın ve istinaf dilekçesinin 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile istinaf edilmediği takdirde kararın istinaf yoluna gönderileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.19/01/2026

Basın No: ILN02387363

