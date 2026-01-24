T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Sayı : E.72305940-2025/394-12435 16.10.2025

Konu : İlan Metni

İLAN METNİ

İLGİLİ : Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken meslekten çıkarılan (151387) Selçuk TEMİZEL

ADRESİ : Meçhul

Mal beyanlarına konu etmediği kripto paraları ile kendisi ve eşine ait taşınmazların bulunduğu,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.12.2025 tarihli, 2025/394 esas ve 2025/2135 sayılı kararı ile ilgili hakkında 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 66'ncı maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi gereğince kademe ilerlemesini durdurma cezası ile cezalandırılmasına,

6087 sayılı Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02387205

#ilan.gov.tr