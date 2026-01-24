Örnek No:55*

T.C.

BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/342 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/342 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kocasinan Mahallesi, Çavuşpaşa Mevkii, 14526 Parsel Sayılı225,00 M2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 10/120 Arsa Paylı 3.Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Müdürlüğümüz dosyasında mevcut 03/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Bahçelievler İlçesi, Şirinevler (tapuda Kocasinan) Mahallesi, Badem 1 Sokakta, tapunun 14526 parsel numarasında kayıtlı ve Badem 1 Sokaktan 4dış kapı numarası alan 225,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli Gümüş Apartmanında 10/120 arsa paylı3.kat (7) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Şirinevler Mahallesi, Badem 1 Sokak üzerinde bulunan ve sokaktan 4 dış kapı numarası alan, bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal katlı, katlarda ikişer daireli, merdiven ve sahanlıkları karo mozaik kaplı, B.A.K. tarzda, bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı mevcut Gümüş Apartmanı 3.katta bulunan (7)bağımsız bağımsız bölüm numaralı daire Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı mimari projesine ve mahallinde yapılan tespite göre antre, hol, salon, mutfak, iki oda, banyo-WC, WC, balkon mahallerinden ibarettir. Kapalı alanları itibari ile 60,00m2 net, 66,00m2 brüt alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarları sıvalı ve boyalı, banyo, WC duvarları fayans kaplı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, PVC doğramalı, daire giriş kapısı çelik kapı olup doğalgaz tesisatlıdır. Tapu kaydında eklenti olarak belirtilen 6 nolu kömürlük bodrum katta olup yaklaşık 2,50m2 alana sahiptir. Keşif tarihi itibari ile taşınmaz boş durumdadır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı tamamlanmış, her türlü belediye ve alt yapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir. " denilmektedir.

İmar Durumu: Bahçelievler Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.08.2025 tarih, 22960 sayılı imar durumu yazısına göre söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli 21/06/2009 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında İkiz Nizam 6 Kat yapılaşma koşullarında kısmen "Konut Alanı" nda kalmaktadır. Arşiv otomasyon sisteminde yapılan tetkikte, söz konusu taşınmaza 1988 tarihli Ruhsat Belgesi tanzim edilmiştir denilmiştir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı-08.12.1992

Beyan:(AT) 6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapıdır.01.10.2025 Tarih Ve 46516 Yev.

Eklenti: 6 Nolu Kömürlük (Şerhler ve Beyanlar Tapu Kaydındaki Gibidir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:20

19/01/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

