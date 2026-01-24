T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İLAN

DOSYA NO : 2025/393 Esas

KARAR NO : 2025/508 Karar

Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma veya Taşıma suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı13/10/2025 tarihli ilamı ile;

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 13/4 maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak toplam 2100 TL adli para cezasına hükmedildiği,

SANIK ; Mehmet Emin ve Ferkiye oğlu, 02/09/2000Fatih doğumlu, İBRAHİM ALPAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede, genel internet haber sitesindeve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 19/01/2026

