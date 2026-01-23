T.C.KARAMAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/114 EsasKARAR NO : 2025/461

Davacı HAZAL BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM:

Davanın Reddine dair 23/09/2025 tarihinde karar verilmiştir. Bu kararı davacı vekili 03/11/2025 tarihli istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Söz konusu gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesinin davalı AHMED GROUP CO'ya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazete yayınlanmasını takip eden 1 haftanın bitiminden itibaren 2 haftalık sürede Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna müracaat edebileceği ve istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesine karşı 2 haftalık süre içinde istinafa cevap dilekçesi verme hakkı olduğu davalı AHMED GROUP CO'ya, gerekçeli karar ve istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanan tebliğ olunur.

Basın No: ILN02386075

#ilan.gov.tr