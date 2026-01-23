T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2021/421 Esas

KARAR NO: 2024/324

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/04/2024 tarihli ilamı ile 213 sayılıKanunun 359/b maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan, 213 sayılı Kanunun 359/a-2 maddesinden ise beraatine karar verilen İhsan ve Rahime oğlu, 01/05/1976 doğumlu, Murat ŞAHİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan kurumun 31.07.2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilgilisinin bilgisine ulaşabileceği bir gazetede, bir internet haber sitesinde ve BİK ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf edilebileceği ve istinafa cevap verilebileceği İLAN OLUNUR. 21.01.2026

Basın No: ILN02386624

#ilan.gov.tr