T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/11 Esas

DAVALI : MAHİR ŞİREYKİ (1984 D.lu, CEMİL OĞLU)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma(Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalının tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, ayrıca, davalı tarafından cevap dilekçesi verilmezse, Davalı MAHİR ŞİREYKİ' nin 05/03/2026 günü saat: 09:55'de mahkememizde yapılacak ön inceleme ve tahkikat duruşmasında hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, geçerli mazeret bildirmeksizin duruşmalara katılmaması halinde ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligat yapılmış sayılarak yokluğunda yargılamanın sürdürülüp karar verileceği, 7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca davalı MAHİR ŞİREYKİ'ye dava dilekçesi ile ön inceleme ve tahkikat duruşma gün ve saatinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02385857

