T.C. EDREMİT 2. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/391 Esas

DAVALI : OLCAY TESTİCİ

Davacı Husniye Testici tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize işbu davayı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmamanız nedeniyle tebligat yapılamadığı, mernis adresinizin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününü bildirmek üzere ilanen tebliğe karar verilmiştir.

İşbu ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren yedi gün sonra ön inceleme duruşma günü tebliğ edilmiş sayılacağı, duruşmanın 15/09/2026 günü saat 11:10'da yapılacağı, HMK139-140.md uyarınca; Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birisinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istenmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, ön inceleme davetiyesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterdikleri ancak sunmadıkları belgeleri sunmaları veya getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları ve HMK'nın 150. maddesi uyarınca duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02386442

#ilan.gov.tr