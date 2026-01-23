T.C. ADANA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2025/286 Esas

DAVALILAR : 1- AHMET UZUNBOY Gülpınar Mah. 37010 Sok. No :3 Seyhan/ ADANA

2- MEHMET FUAT UZUNBOY Gülpınar Mah. 37010 Sk. No:3Seyhan/ ADANA

Davalılar Ahmet Uzunboy ve Mehmet Fuat Uzunboy'ın tebligat adresleri tespit edilememiş olduğundan adlarına çıkartılacak davetiye'nin (Öninceleme Tensip Zaptı) ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 02/06/2026 günü saat:09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, "Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ihtar edilir." ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02386171

#ilan.gov.tr