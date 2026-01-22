T.C. ALANYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2012/1047 Esas

DAVACI :AYDIN HAYRİ

DAVALILAR :BURCAN KAĞIZ, SERPİL ŞAHİNER, DİDEM ZEYNEP HAVLİOĞLU ve arkadaşları

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

BURCAN KAĞIZ( 24811499716), SERPİL ŞAHİNER (36907373008) ve DİDEM ZEYNEP HAVLİOĞLU( 47740118428) Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/03/2026 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

