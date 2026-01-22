KUŞADASI 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/234

İLAN

Davacılar Bustaş Mühendislik Mermer İnş.San.Tic.A.Ş. vekili tarafından davalılar Başak Koldemir ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali tescil davasının verilen ara kararı gereğince, Davacılar vekilince Sınırlı Sorumlu Can Tur Konut Yapı Kooperatifine karşı açılan ve mahkememizin işbu dosyası ile birleştirilmesine karar verilen Kuşadası 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/283 esas sayılı dosyası ile ilgili olarak mahkememizin 15/01/2026 tarihli duruşmasında ön inceleme duruşması yapılmış ve tahkikat duruşmasına geçilmiş ve davalı Sınırlı Sorumlu Can Tur Konut Yapı Kooperatifine tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla tahkikat duruşma günü belirlenerek tebliğ yapılmadığı için yapılamayan tahkikat duruşması ihtarının sözlü olarak yapılması gerektiği anlaşıldığından, "Gelecek duruşmanın tahkikat duruşması olarak 12/03/2026 günü saat 10.55'te yapılacağı, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, duruşmaya katılmayanların yokluklarında hüküm verileceği" hususu davalı SINIRLI SORUMLU CAN TUR KONUT YAPI KOOPERATİFİNE tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

