T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

2025/58 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/58 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAYIRBAŞI Mahalle/Köy, BAYRAMCIL Mevkii, 558 Ada, 1 Parsel, B TİPİ BLOK, 14 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde 7 adedi A tipi olarak nitelendirilen, 21 adedi de B tipi olarak nitelendirilen 28 adet yapı mevcuttur. Davaya konu yapı ise 2Say kapı numaralı, B tipi, 14 nolu dubleks meskendir. Meskenin toplam yapı alanı 222,50 m?'dir. 14 nolu bağımsız bölümün alt katında salon, mutfak, 1 adet oda, banyo-wc, balkon, üst katında ise hol, 2 adet oda,banyotwc ve balkon bulunmaktadır.Parseller Merkez Keçici Camisine 3.400 m, Şile Belediyesine 3:400 m, sahile 100 m ve Şile Kaymakamlığına 2.800 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Parselin mahallen yapılan incelemesinde bulunduğu yerde 1/1000 ölçekli nazım imar planları bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede alt yapı hizmetleri, kanalizasyon, içme suyu, imar yolu, çevre temizlik hizmeti, elektrik gibi hizmetlerin bulunmaktadır. Davaya konu 558 ada 1 nolu parselin alanı 14.327,07 m2 olup, heyetimizce takdir edilen değer ise 18.750,00 TL/m2'dir. Davaya konu hisse 1/28'dir. Buna göre; Zemin Değeri;14.327,07 m2 * 18.750,00 TL/m2 ? 268.632.562,50 TL'dir.Davaya konu hissenin zemin değeri ise; 268.632.562,50 TL * (1/28) ? 9.594.020,08 TL'dir. Davaya konu 14 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmazda 222,50 m2 alanlı olup, betonarme karkas taşıyıcı sistemli, 1 sınıf malzeme işçilikle yapılmış, toplamda 222,50 m2 alanlı yapının 06/03/2025 tarihi itibari ile değeri: Yapının inşaat maliyet değeri; 222,50 m2 * 18.200,00 TL./m2 * 1,5 = 6.074.250,00 TL. olarak hesap edilmiştir.Bu bilgiler ışığında 556 ada 1 nolu parselde bulunan 14 nolu bağımsız bölümün 06/03/2025 tarihi itibarı ile toplam değeri ise: 9.594.020,08 TL +6.074.250,00 TL = 15.668.270,08 TL'dir.

Adresi : Balibey Mahallesi, Eski Kabakoz Caddesi,Dostlar-2 Sitesi ,Bina Dış Kapı No:25/AyP.K.:34980 Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 14.327,07 m2

Arsa Payı : 1/28

İmar Durumu : İnşaat tarzı TTA (Turizm Tesis Alanı) kalmaktadır.

Kıymeti : 15.668.270,08 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Kira Şerhi : 39 M2 TRAFO MERKEZ YERİ VE 38 M2 KABLO GEÇİŞ YERİ OLARAK 99 YILLIĞINA 1 TL DEN AKTAŞ A.Ş. LEHİNE KİRA ŞERHİ 23/07/1997 Y.1560

Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:38

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAYIRBAŞI Mahalle/Köy, BAYRAMCIK Mevkii, 556 Ada, 1 Parsel, İKİ KATLI SOSYAL TESİS VE ARSASI Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerindeki sosyal tesis; Dostlar2 Sitesine ait sosyal tesis bulunmakta olup, tesis; yönetim odaları ve toplantı salonu olan 2 katlı, 230,00 m2 toplam alanlı yapı ile havuz, makine odası ve havuz çevresi ile 755 ,00 m toplam alanlı yapı mevcuttur.Parseller Merkez Keçici Camisine 3.400 m, Şile Belediyesine 3:400 m, sahile 100 m ve Şile Kaymakamlığına 2.800 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parselin mahallen yapılan incelemesinde bulunduğu yerde 1/1000 ölçekli nazım imar planları bulunmaktadır. Bulunduğu bölgede alt yapı hizmetleri, kanalizasyon, içme suyu, imar yolu, çevre temizlik hizmeti, elektrik gibi hizmetlerin bulunmaktadır. Davaya konu 556 ada 1 nolu parselin alanı 1.646,57 m2 olup, heyetimizce takdir edilen değer ise 18.750,00 TL/m2dir. Davaya konu hisse 2/144'dür. Buna göre;Zemin Değeri; 1.646,57 m2 * 18.750,00 TL/m2=30.873.187,50 TL'dir. Davaya konu hissenin zemin değeri ise; 30.873.187,50 TL * (2/144)=428.794,27 TL'dir. Sosyal Tesis Ve Havuzun Değeri; Taşınmazda 230,00 m2 alanlı yönetin binası ve 755,00 m2alanlı havuz ve müstemilatları mevcuttur. Betonarme karkas taşıyıcı sistemli, 1 sınıf malzeme işçilikle yapılmış, toplamda 230,00 m2 * 755,00 m2 = 985,00 ,m2 alanlı yapının 06/03/2025 tarihi itibari ile değeri:985,00 m2 * 17.100,00 TL./m2 * 1,5= 25.265.250,00 TL. olarak hesap edildi. Davaya konu yapı ve müstemilatlardaki hissenin değeri ise;21.054.375,00 TL * (2/144) = 350.906.25 TL'dir. Bu bilgiler ışığında 556 ada 1 nolu parselde bulunan davaya konu taşınmaz hissesinin 06/03/2025 tarihi itibarı ile toplam değeri ise;428.794,27 TL+350.906,25 TL = 779.700,52 TL'dir. SATIŞA KONU TAŞINMAZIN BORÇLUYA AİT 2/114 HİSSESİ SATILACAKTIR.

Adresi : Çayırbaşı Mahallesi Dostlar 2 SitesiŞile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 1.646,57 m2

İmar Durumu : Kısmen kıyı kenar çizgisinde, kismen K2 rumuzlu konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 779.700,52 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kira Şerhi : 39 M2 TROFA MERKEZ YERİ VE 38 M2 KABLO GEÇİŞ YERİ OLARAK 99 YILLIĞI 1 TL DEN AKTAŞELEKTRİK TİCARET A.Ş. LEHİNE KİRA ŞERHİ: 23/07/1997 YEV:1560

TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:07

18/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

Basın No: ILN02384591

#ilan.gov.tr