T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/235 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından davalılar Ali İhsan Kapıkıran, Aynur Kapıkıran, Ayten Arıkan, Mehmet Mustafa Kapıkıran, Vahap Kapıkıran, Zeynal Abidin Kapıkıran adına tapuda Malatya İli Yeşilyurt İlçesi İkizce Mahallesi 166 ada 4 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/235 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.06.2025

