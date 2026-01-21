T.C. İSTANBUL 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/305 Esas

DAVALI: ALONA HLUSHENKO

Harmantepe Mah. Mengen Sok. No:4 İç Kapı No: 2 Kağıthane/ İSTANBUL

Davacı tarafından davalı ALONA HLUSHENKO aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle;

Davalı ALONA HLUSHENKO'nun "Harmantepe Mah. Mengen Sok. No:4 İç Kapı No: 2 Kağıthane/ İSTANBUL" adresine tebligat yapılamamış, yapılan araştırmada adresinin tespit edilemediği, bu haliyle davalının adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Dava dilekçesinin kabulü ile bir suretinin HMK 122. Maddesi gereğince ilanen davalıya tebliğine,

Davacı dava dilekçesi ile; "Taraflar arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmayı talep ve dava etmiştir."

Dilekçeler aşaması tamamlandığında eksiklik bulunmadığı takdirde ön inceleme duruşma günü verilmesine. Dair iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, 6100 sayılı H.M.K'nun 122/1 maddesi . gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde aynı kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, aksi takdirde; davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

Basın No: ILN02384390

#ilan.gov.tr