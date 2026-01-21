GAZİANTEP 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/504 Esas

KARAR NO : 2025/265

Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, MERCANOĞLU ENERJİ VE TARIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dosya kapsamına göre davalı Mercanoğlu Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin adresi bulunmadığından, Gerekçeli Karar ile İstinaf Başvuru dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Mercanoğlu Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ye ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra, Gerekçeli Karar ile İstinaf Başvuru dilekçesinintebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının İKİ HAFTA içerisinde itiraz ve cevaplarını bildirmesi gerektiği hususu, Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02384607

