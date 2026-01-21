CEYHAN 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/141 Esas

KARAR NO : 2025/445

Davacı EMRE DEMİR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce verilen 24/04/2025 tarih 2024/141-2025/445 E.K sayılı ilamı ile;1-DAVANIN KABULÜ ile, Adana ili, Ceyhan ilçesi, Akdam Mahallesi, cilt no:18, hane no:191, BSN:17 de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Nurgül'den olma, Ceyhan 30/08/1988 doğumlu 11329313238 T.C.Kimlik numaralı davacı EMRE DEMİR ile 98602004076 Yabancı kimlik numaralı davalı XANIM DEMİR'in TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacı erkeğin maddi tazminat talebinin şartları oluşmadığından reddine,

3-Davacı erkeğin manevi tazminat talebinin kısmen KABULÜ ile 60.000,00TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5-Davacı tarafından harcaması yapılan 855,20 TL harç, 317,50 TL tebligat masrafı olmak üzere toplam 1.172,70 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

7-Yargılama sonucunda ve re'sen yapılacak gider olmadığı takdirde, gerekirse re'sen yapılacak gider de mahsup edilmek ve HMK m.333 düzenlemesi gözetilmek suretiyle avansın kullanılmayan kısmının davacıyaiadesine,

8-Karar kesinleştiğinde ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar davacı vekili ve davacının yüzüne karşı davalının yokluğunda karar verilmiş olup, davalı XANIM DEMİR'in bildirime yarar adresi yapılan tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, bu davalı adına Gerekçeli Karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2026

Basın No: ILN02384754

#ilan.gov.tr