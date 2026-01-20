T.C. KAHRAMANMARAŞ 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2026/88 Esas

Fen bilirkişi raporunda; Davaya konu K.Maraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi, A1 Harfi ile gösterdiği ev, bağ ve bahçe olarak kullanılan 2.044,22 m2 yer ile B Harfi ile gösterdiği 38,83 m2 bahçe olarak kullanılan taşınmazın Davacı 16/02/1963 doğumlu, Ümmüs ve Bayram oğlu, İrfan ÖZTÜTÜN'ün zilyetliği olup 30-40 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2026/88 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02383342

#ilan.gov.tr