T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/235 ESAS

DAVACI : ERSİN YILDIRIM

DAVALILAR : 1- AXA SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

2- NEOVA KATILIM SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

3- RİZA DURAL

Davacı tarafından aleyhinize açılan trafik kazası sebebiyle oluşan maddi tazminat ve değer kaybı bedeline ilişkin davanın yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/03/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02383347

#ilan.gov.tr