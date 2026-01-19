T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/585 Esas

İLAN METNİ

Davacı , DANIA LABBAN ileDavalı , MOHAMMAD ALKANJ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı MOHAMMAD ALKANJ' ıntüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden,davalıya ön inceleme duruşma gün ve saatinin gazete ilanı ile bildirilmesine karar verilmiştir.Tahkikat duruşmasının 12/05/2026 günü saat 10:00'a bırakılmasına karar verildiğinden;

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya katılmanız, özürünüz olmadan duruşmada hazır olmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz (HMK 150.md.hükmü saklı kalmak kaydıyla) yokluğunuzda hüküm verileceği HMK' nun 147. maddesi gereğince davalı MOHAMMAD ALKANJ' a ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02383943

#ilan.gov.tr