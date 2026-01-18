T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahallesi, 386 Ada, 1 Parsel, A2 BLOK 3.KAT 15 NOLU DAİRE; Mimari projesine göre; net 65m2 süpürüle bilir alanda salon, 2 oda, mutfak, banyo, antre ve hol hacimlerinden ibarettir. Meskenin; antre, hol, salon ve odaların zemin döşemesi laminant parke kaplı, duvarları ve tavanları sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın zemini fayans kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. Mutfakta sabit mutfak tezgah ve eviye mevcut olup tezgah altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Banyo-wc nin zemin döşemesi seramik kaplı ve duvarları fayans kaplı olup camlı küvet, klozet ve lavabo mevcut olup sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları bulunmaktadır. Meskenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı ve dış kapı çelik kapıdır. Isıtma sistemi merkezi pay ölçerdir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşıyaklaşık 31 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır. Konu taşınmazın yakınında 1. İkitelli Caddesi,Ata Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde Doğa Koleji ve Nergiz Anaokulu bulunmaktadır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Dosyasına sunulan Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2025 tarih ve E-33067842-115.02.01-705656 sayılı e-imzalı yazısına göre; "Küçükçekmece İlçesi,Halkalı Mevki Atakent Mahallesi, 386 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaza aitimar durum bilgisi talep edilmektedir. Söz konusu parsel; 07.11.2010-14.08.2012- 13.02.2013-26.07.2013-24.07.2018 - 21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Alanı Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 2. maddesindeki hükümlere haiz, Emsal:1.20,Yençok= Z+14 Kat Konut alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir." Denilmektedir.

Adresi : Atakent Mah Kutlutaş 19. Sokak A-02 Blok No:12/15 Küçükçekmece İstanbul

Yüzölçümü : 9.805 m2

Arsa Payı : 96/23743

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: B M.Bu parselin 87 m2 lik kısmında 566 ada 1 parsel lehine elektrik kablosu geçişi için irtifak hakkı, AT A M:Bu parselin 30 m2 lik kısmında 561 ada 1 parsel lehine kalorifer ısı kanalı geçişi için irtifak hakkı ve satışa arz şerhi bulunmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:16

15/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

