T.C.BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/16523 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraesatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16523 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.150.000,00 1 Taşıt 34KSC153 Plakalı, 2024 Model, PEUGEOT Marka, RIFTER ALLURE 1.5 BULEHDI 130 EAT8 FL Tipli, 10Q4EP0256717 Motor No'lu, VR3EDYHZ4RN539103 Şasi No'lu, Gri Renkli, Dizel, Otomatik Kamyonet

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 12:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 12:09

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 12:09

14/01/2026(İİK m.114/4)

