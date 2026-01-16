T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/547

İLAN

Davacı , RABİA NOORI ile Davalı , MOHAMMED KAMAL NOORI NOORI arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma dava dilekçesinde; Davalı ile 2020 tarihinde evlendiklerini, bu evliliklerinden müşterek 3 çocuklarının olduğunu, davalı ile evlendikleri günden bu yana aralarında sorunlar bulunduğunu, şiddetli geçimsizlik olduğunu, bu sebeple davalı ile boşanmalarına, müşterek çocuklar Asiye, Ömer ve Sare'nin velayetlerinin tarafına verilmesini, çocuklar ve kendisi adına dava tarihi itibari ile her ay 20.000,00 er TL olmak üzere toplamda 80.000,00 TL tedbir nafakası bağlanmasına, işbu nafakaların dava sonunda iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamına ve her yıl tüik tarafından belirlenen enflasyon oranlarında arttırılmasına, 80 gram mihr olan altının davalıdan alınarak tarafına verilmesine hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyasında 02/04/2026 günü saat 09:55 a Davalı MOHAMMED KAMAL NOORI NOORI'ye ilanın yayınlanmasından itibaren mahkememiz dosyasında kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğini ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin Davalı MOHAMMED KAMAL NOORI NOORI'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/01/2026

Basın No: ILN02382150

#ilan.gov.tr