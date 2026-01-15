T.C.MURATLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2024/404 Esas

Davacılar , FATMA DİNÇKAN, ŞAFAK DİNÇKAN, YAREN AYDIN ile Davalılar , ARZULU KÖYÜ MUHTARLIĞI, MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MURATLI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Arzulu mahallesinde bulunan kuzeyinde 2326, güneyinde 3131, Batısında 3109 ve 3108 parseller ile Doğusunda 2316 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan 3700 m2 lik taşınmazı davacıların malik ve zilyet sıfatı ile kullanılageldiği iddia edilmektedir. Davaya itirazı olanların, dava konusu taşınmaza ilişkin ayni, yahut sınırlı ayni hak, yahut da şahsi hak iddia edenlerin davaya ilişkin itirazlarını işbu ilanın yayın tarihinden 3 ay içerisinde Mahkememize başvurmaları hususu İLAN olunur.31/12/2025

Basın No: ILN02380677

