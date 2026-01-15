T.C. TURGUTLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/253 Esas, 2025/254 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, mahallesi parsel nosu ile yüzölçümü, maliklerin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmazlar hakkında kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca bedel tespit ve tescil davası açılmış olup; Kamulaştırma kanununun 2942 sayılı yasa ile değişik 10 Maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz;Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,Kamulaştırma kanununun 10. Maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin yargılama sırasında belirlenecek kamu bankalarının Turgutlu Şubesine hak sahibi olmanız durumunda adınıza yatırılacağı; Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği kamulaştırma kanununun 10. Maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur. 29.12.2025

Dosya No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Kam. Alan Malikler 2025/253 Manisa Turgutlu Çepnidere 2171 8 151,55 m² Ertan Un ve Gıda San. Tic. A.Ş 2025/254 Manisa Turgutlu Çepnidere 0 24 4.100 m² Aşkın Saraç, Calvin Otis Towery, Cihan Adrian Towery, Coşkun Saraç, Derya Kınvançcı, Derya Ünlü, Gül Saraç, İsmet Kıvanççı, Levent Görgü,Nüket Schneider, Vedat Kıvanççı

Basın No: ILN02380160

#ilan.gov.tr