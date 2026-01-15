T.C. KARASU İCRA DAİRESİ

2025/204 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/204 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapuda 1/3 hissesi borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz, Sakarya ili, Karasu ilçesi, Ortaköy Mahallesi hudutlarında kâin; tapunun 108 ada, 428 parsel numarasında kayıtlı 12.461,72 m² yüzölçümlü tapu niteliği Bir Katlı Kargir Ev ve Fındık Bahçesi 'dir. Tapıda 1/3 hissesi borçlu Ahmet Özcan 'a ait kıymet takdirine konu ana taşınmaz Sakarya İli, Karasu İlçesi, Ortaköy Mahallesi, Aşağı-18. Sokak üzerinde bulunan 52 dış kapı numaralı binadır. Parselde 1 adet 2 katlı bina ve yaklaşık 300 adet yetişkin fındık ağacı bulunmaktadır. Parselin etrafı açık olup bahçe duvar/tel-çit vb. bulunmamaktadır. Konu taşınmaz konum olarak güneyde ve kuzeyde kadastral yola cepheli olup diğer yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmazın çevresinde yapılaşmalar orta derecede yoğunluktadır. Konu taşınmaz Ortaköy Fatih Caminin 450 m batısında yer almakta olup Karasu İlçe Merkezine 13.8 km mesafededir. Topoğrafik olarak kısmen az ve kısmen orta eğime sahip bir arazi üzerinde yer almakta olup, altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yerleşim alanı içerisinde olduğundan ulaşım sorunu yoktur.Taşınmazın zemin değer tespitinde "Emsal Karşılaştırma Yöntemi" kullanılmıştır. Keşif konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan emsal fiyatları göz önüne alınarak değerlendirme yapılmıştır. Arsa birim (fındık ağaçları dahil) fiyatı keşif tarihi itibariyle1000,00 TL/m² olarak takdir edilmiştir.Yaklaşık 40-45 yıllık olan ve 2C yapı sınıfında kargir olarak inşa edilen 2 katlı yapının dış cepheleri sıvalı ve boyalı olup çatısı ahşap üzeri kiremit örtülüdür. Binanın pencereleri pvc doğrama ve dış kapısı ahşap kapıdır. Taşınmazın mahallinde kapalı olması nedeniyle içine girilememiş, tespitleri dışarıdan yapılmıştır. Binanın yerinde bodrum katının depo ve zemin katının mesken olarak kullanıldığı görülmüştür. Soba ısıtmalı olan binanın toplam brüt alanı: 126 m² 'dir. II sınıf C grubu yapının %25 yıpranma payı düşüldükten sonraki yapı yaklaşık m2 maliyet bedeli: 12.400 x (100-35) %65 = 8.060,00 TL/m² ' dir.Keşif konusu taşınmaz için yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde; Sakarya ili, Karasu ilçesi, Ortaköy Mahallesi, Manastır Mevkii108 ada 428 parsel numaralı taşınmazın arsa ve yapılar dahil borçlunun 1/3 hissesine düşen toplam değeri için 4.492.426,67 TL takdir edilmiştir.

Adresi : Ortaköy Mah. Aşağı 18 Sok. No:52 Karasu Sakarya Karasu / SAKARYA

Yüzölçümü : 12.461,72 m2

İmar Durumu: İnşaat tarzı Taşınmaz 1/1000-1/5000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planında kısmen Kırsal Yerleşme Alanı ve kısmen Kuru Marjinal Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 4.492.426,67 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:36

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:36

09/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

