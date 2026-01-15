T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/447 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (T.E.İ.A.Ş.) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. 11. maddelerigereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitidavası açılmış olup, açılan davalarınduruşma tarihi 09/02/2026 günü saat: 09.00' dır.

DOSYANO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR-

ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ 2025/447 Karaman İli, MerkezBarutkavuran Köyü 211

211 4

3 Ayşe Baldırlı 1752,04 m2 irtifak,

2819,46 m2 irtifak TARLA 2025/446 Karaman İli, MerkezBucakkışla Köyü 106

106

106 111

204

83 Abdullah Ayhan 325,94 m2 irtifak,

2651,24 m2 irtifak,

74,26 m2 irtifak TARLA 2025/445 " 108 58 Mehmet Ali UĞUR 242,45 m2 irtifak TARLA 2025/444 " 108 89 Abdullah Güven, Abdullah Keskin, Amile Özkan, Aynur Oran, Aysel Özpeynirci, Ayşe Fındık, Ayşe Güngör, Ayşe Keskin Derya Koçak, Duran Fındık, Durmuş Ali Keskin, Emine Yavuz, Fatma Kocaoğlu, Havva KOZAN, Hüseyin Fındık, Kevser Tekin, Mehmet Fındık, Mehmet Güven, Mehmet Ali Fındık, Mehmet Ali Keskin, Memiş Taşpınar, Mustafa Güven, Nazmi Keskin, Ramazan KESKİN, Soner KESKİN, Sultan GÜVEN, Süleyman KESKİN, Zehra CEYLAN, Zeynep CİDDİ, Zübeyde YILMAZ, Züleyha ACER 1627,95 m2 irtifak TARLA 2025/443 " 108 184 Havva Kozan 779,30 m2 irtifak TARLA 2025/442 Karaman İli, Merkez İlçesi, Aybastı Köyü 137 36 Ayşe Türkben, Ayşen Kaya, Emine Gökmen, İrfan Büyükyalçın, Necati Büyükyalçın, Süleyman Büyükyülçın 3372,74 m2 irtifak TARLA 2025/441 " 137 29 İbrahim Yıldırım 726,55 m2 irtifak TARLA 2025/440 " 137 59 Zahide Cihan 712,17 m2 irtifak TARLA 2025/439 " 137 55 Süleyman Koçer 1510,43 m2 irtifak TARLA 2025/438 " 137 89 Ahmet Üstün 383,64 m2 irtifak TARLA 2025/437 " 137 102 Arif Tunç, Aynur Gülen, Aysel Uğurlu, Ayşe Yangöz, Azime Tunç, Cennet Kendir, Elife Kesim, Elife Tunç, Emine Demirkılınç, Halil İbrahim Tunç, İbrahim Tunç, Kadriye Tunç, Mukadder Tunç, Musa Tunç, Raziye Altınbaş, Raziye Doğru, Safure Erdem, Sefer Tunç 863,48 m2 irtifak TARLA 2025/436 " 137

137 124

25 Hüseyin Saygıner 984,91 m2 irtifak, 1217,65 m2 irtifak TARLA 2025/435 " 138 73 Cennet Topal, Elife Gönel, Hatice Coşkun, İbrahim Uğuz, İsa Uğuz, Mustafa Uğuz, Zeynel Uğuz 34,80 m2 irtifak TARLA 2025/434 " 137 137

137 100

142

21 Ayşe İçel, Derman Kontaş, Fatma Doğan, Fatma Küçüksaygın, İbrahim Doğan, İlyas Doğan, Mustafa Doğan 185,82 m2 irtifak, 1600,41 m2 irtifak, 291,49 m2 irtifak TARLA 2025/433 " 138 68 Namık Küçüksaygın 1960,23 m2 irtifak TARLA 2025/432 " 138 67 İbrahim Uğuz 1024,91 m2 irtifak TARLA 2025/431 " 138

137 19

93 Cennet Sönmez,

Dursun Yıldırım, Fatma Saygıner, Gülsüm Yapar, İmran Uysal, Muhlis Aydın, Recep Aydın, Serpil Esmen, Süleyman Aydın, Şaban AYDIN, Şerife Ayhan 537,54 m2 irtifak

27,11 m2 irtifak TARLA 2025/430 " 138 2 Gülsüm Aydın 824,92 m2 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (T.E.İ.A.Ş.)' ne yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde öngörülen30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi,tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.

