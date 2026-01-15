T.C. KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/447 Esas
|DOSYANO
|MAH/KÖY VE MEVKİİ
|ADA
|PARSEL NO
|DAVALILAR-
ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|CİNSİ
|2025/447
|Karaman İli, MerkezBarutkavuran Köyü
|211
211
|4
3
|Ayşe Baldırlı
|1752,04 m2 irtifak,
2819,46 m2 irtifak
|TARLA
|2025/446
|Karaman İli, MerkezBucakkışla Köyü
|106
106
106
|111
204
83
|Abdullah Ayhan
|325,94 m2 irtifak,
2651,24 m2 irtifak,
74,26 m2 irtifak
|TARLA
|2025/445
|"
|108
|58
|Mehmet Ali UĞUR
|242,45 m2 irtifak
|TARLA
|2025/444
|"
|108
|89
|Abdullah Güven, Abdullah Keskin, Amile Özkan, Aynur Oran, Aysel Özpeynirci, Ayşe Fındık, Ayşe Güngör, Ayşe Keskin Derya Koçak, Duran Fındık, Durmuş Ali Keskin, Emine Yavuz, Fatma Kocaoğlu, Havva KOZAN, Hüseyin Fındık, Kevser Tekin, Mehmet Fındık, Mehmet Güven, Mehmet Ali Fındık, Mehmet Ali Keskin, Memiş Taşpınar, Mustafa Güven, Nazmi Keskin, Ramazan KESKİN, Soner KESKİN, Sultan GÜVEN, Süleyman KESKİN, Zehra CEYLAN, Zeynep CİDDİ, Zübeyde YILMAZ, Züleyha ACER
|1627,95 m2 irtifak
|TARLA
|2025/443
|"
|108
|184
|Havva Kozan
|779,30 m2 irtifak
|TARLA
|2025/442
|Karaman İli, Merkez İlçesi, Aybastı Köyü
|137
|36
|Ayşe Türkben, Ayşen Kaya, Emine Gökmen, İrfan Büyükyalçın, Necati Büyükyalçın, Süleyman Büyükyülçın
|3372,74 m2 irtifak
|TARLA
|2025/441
|"
|137
|29
|İbrahim Yıldırım
|726,55 m2 irtifak
|TARLA
|2025/440
|"
|137
|59
|Zahide Cihan
|712,17 m2 irtifak
|TARLA
|2025/439
|"
|137
|55
|Süleyman Koçer
|1510,43 m2 irtifak
|TARLA
|2025/438
|"
|137
|89
|Ahmet Üstün
|383,64 m2 irtifak
|TARLA
|2025/437
|"
|137
|102
|Arif Tunç, Aynur Gülen, Aysel Uğurlu, Ayşe Yangöz, Azime Tunç, Cennet Kendir, Elife Kesim, Elife Tunç, Emine Demirkılınç, Halil İbrahim Tunç, İbrahim Tunç, Kadriye Tunç, Mukadder Tunç, Musa Tunç, Raziye Altınbaş, Raziye Doğru, Safure Erdem, Sefer Tunç
|863,48 m2 irtifak
|TARLA
|2025/436
|"
|137
137
|124
25
|Hüseyin Saygıner
|984,91 m2 irtifak, 1217,65 m2 irtifak
|TARLA
|2025/435
|"
|138
|73
|Cennet Topal, Elife Gönel, Hatice Coşkun, İbrahim Uğuz, İsa Uğuz, Mustafa Uğuz, Zeynel Uğuz
|34,80 m2 irtifak
|TARLA
|2025/434
|"
|137 137
137
|100
142
21
|Ayşe İçel, Derman Kontaş, Fatma Doğan, Fatma Küçüksaygın, İbrahim Doğan, İlyas Doğan, Mustafa Doğan
|185,82 m2 irtifak, 1600,41 m2 irtifak, 291,49 m2 irtifak
|TARLA
|2025/433
|"
|138
|68
|Namık Küçüksaygın
|1960,23 m2 irtifak
|TARLA
|2025/432
|"
|138
|67
|İbrahim Uğuz
|1024,91 m2 irtifak
|TARLA
|2025/431
|"
|138
137
|19
93
|Cennet Sönmez,
Dursun Yıldırım, Fatma Saygıner, Gülsüm Yapar, İmran Uysal, Muhlis Aydın, Recep Aydın, Serpil Esmen, Süleyman Aydın, Şaban AYDIN, Şerife Ayhan
|537,54 m2 irtifak
27,11 m2 irtifak
|TARLA
|2025/430
|"
|138
|2
|Gülsüm Aydın
|824,92 m2 irtifak
|TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (T.E.İ.A.Ş.)' ne yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde öngörülen30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi,tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
