14 Ocak 2026, Çarşamba
T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Giriş: 14.01.2026 00:00 Güncelleme: 14.01.2026 00:00
T.C.ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
CİNSİ
|
YÜZÖLÇÜMÜ(m2)
|İDARE PAYI(m2)
|İMAR DURUMU
|MUHAMMEN BEDELİ
|KDV BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNAT
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|Yalova
|Termal
|Akköy
|582
|1
|Arsa
|781,64
|781,64
|İmarlı
|6.253.120,00 TL
|%10
|187.593,60 TL
|26.01.2026
|10:30
- Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
- İhaleler yukarıda belirtilen gün ve saatte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.
- İhalelere ait satış şartnamesi ve diğer evraklar Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 152 Evler Mah. Ankara Yolu Cad. No:286 YILDIRIM / BURSA adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
- İhalelere katılabilmek için;
- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu ( Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir. )
- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgah Belgesi
- Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge
- Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ve imza beyannamesi
- Tebligat için Türkiye'de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı
- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
- İhale ile ilgili giderler ( vergi, resim, harçlar, ihale ilan giderleri ve ödenmesi gereken diğer giderler ) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Basın No: ILN02379817
