T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/294 Esas

KARAR NO: 2025/413

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2025tarihli ilamı ile SSÇ'ler hakkındahapis cezasına hükmedilmiş olup, Velid ve Selva oğlu, 01/01/2011 HALEP doğumlu SSÇ HUSEYİN REŞO ve Hıkmet ve Tandrı oğlu, 01/01/2011 SURİYE doğumlu, SSÇ MUKHTAR MUSTAFA, tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar ve SSÇ Müdafiilerinin istinaf başvuru dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12/01/2026

