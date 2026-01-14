T.C. EDİRNE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/872 Esas

KARAR NO : 2025/868

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 13 AY 15 GÜN Hapis cezası ile cezalandırılan Şükrü ve Hazbiye oğlu, 26/07/1993 Edirne doğumlu İSACAN PEKCAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.12/01/2026

