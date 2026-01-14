İZMİR 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/503 Esas

KARAR NO : 2025/455

DAVALILAR : 1- CAFER GENÇ -36286730218

2- İBRAHİM GENÇ -36289730154

DAVA: Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

DAVA TARİHİ : 12/12/2023

KARAR TARİHİ: 20/11/2025

Davacı Semra Sarsılır ile davalılar Cafer Genç ve İbrahim Genç arasında görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının KABULÜNE,

1-İzmir ili, Buca ilçesi, Yaylacık mahallesi, 7317 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına kayıt ve tesciline,

2-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 437.184,00 TL harçtan alınan 109.395,85 TL peşin harcın mahsubu ile eksik kalan 327.788,15 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T gereğince 788.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 269,85 TL peşin harç, 109.126,00 TL tamamlama harcı, 4.361,50 TL keşif harcı, 55.547,25 TL ilan masrafı, bilirkişi ücreti, posta, tebligat ve dosya masrafları olmak üzere toplam 169.304,60 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 20/11/2025

