T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/42 Esas

İLAN

Davacı , DOĞAN KÖRMEN ile Davalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Nedim Kapuçam'ın23/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesinde doğusu Yusufhacılı mahallesi 102 ada 42 parsel (eski 133 parsel), batısı kısmen eski 102 ada 37 parsel (eski 368), kısmen 102 ada 38 parsel (eski 369), kısmende 102 ada 39 parsel (eski 370), kuzeyi Ökkeş Özkan (tescil harici) güneyi Ali Körmen (tescil harici) çevrili rapor eki krokide A harfi ile gösterilen 929,88 metrekare taşınmaz hakkında Davacı Ahmet ve Elife oğlu */*/1971 doğumlu, 101*****938 TCnolu Doğan Körmen'in zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/42 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

