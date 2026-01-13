T.C. ANKARA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/24 Tereke

Mahkememiz dosyasından 16/10/2011 tarihinde vefat eden ve mirasının mirasçıları tarafından reddedildiği tespit edilen, Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Sarıtaş Mahallesi, 5 Cilt, 13 Hane, 28 Birey Sıra Numarasında nüfusa kayıtlı Mahmut Şevket ve Füruzan'dan olma 17/08/1954 doğumlu 102***96 TC kimlik numaralı mütevaffa MELİH ALŞAN'ın terekesininT.M.K.'nun 612. Maddesi ile İ.İ.K.'nun 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine, terekeye tasfiye memuru olarak Av. Muzaffer Kaplan'ın atanmasına karar verilmiştir. Mütevaffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.KMadde 218'e göre ilandan itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklardan mahkum kalacakları,

T.M.K.'nın 612., ve İ.İ.K. 166., 180., ve 218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.

