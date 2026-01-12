T.C. ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/188 Esas

DAVALI : İSMAİL GÜNEL - 17923782302 T.C. Kimlik Nolu, EXPO ASTANA 010000 9822 KAZAKİSTAN

Davacı Döndü GÜNEL ile Davalı , İsmail GÜNEL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Tüm araştırmalara rağmen adresiniz bulunamadığı için ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmekle;

Mahkememizin 18/11/2025 tarihli 1 nolu celsesinin 2 nolu ara kararı gereğince "Tarafların tahkikatın yapılacağı gün ve saatte (HMK md 147/2.) geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmamaları halinde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar "olunur.

22/01/2026 günü saat 13.40'da yapılacak duruşmaya katılmazsanız tahkikat ve sözlü yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları ilanen tebliğ olunur.09/01/2026

Basın No: ILN02379277

