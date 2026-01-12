T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/471 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:43

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :nolu 7.973,26 m² yüzölçümlü "Arsa" vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat irtifakı kurulmuş olan,kayıtlıdır.Taşınmaz 9 bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, açık otoparkı ve yüzme havuzu mevcut olan sitenin E Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+4 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Taşınmaz bina girişinin üst kısmında yer almakta olup site içine cephelidir. Daire mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak banyo, duş, wc ve 3 balkondan müteşekkildir. Dairenin duvarları sıvalı ve boyalı, mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Islak hacimlerin (Banyo, duş, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, duşkabin ve klozet bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer petekli olup balkonunda cam balkon kapama sistemi bulunmaktadır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 90,59 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 106,00 m² olarak hesaplanmıştır.Taşınmazın bulunduğu mahallerdeki emsalleri, konumu, ebatları, yapı şekli ve malzemesi dikkate alınarak piyasa daire alım ve satım değerininolduğu değerlendirilmiştir.Hüdavendigar Mah., Seyir Sok., Ceyhun Sitesi, No:1, E Blok, K:1 D:3 Osmangazi/Bursaİmar Durumu :Şartname ilan ve dosyasındadır4.400.000,00-TL%1Kaydındaki Şerhler: İcra haciz şerhleri vardır

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

