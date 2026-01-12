DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Zemin Kat Bağ.Böl.:8 (Brüt 197,01 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 28/01/2026 Çarşamba günü Saat 11:00 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.