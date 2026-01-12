12 Ocak 2026, Pazartesi
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 12.01.2026 00:00 Güncelleme: 12.01.2026 00:01
İHALE İLANI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
|Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Zemin Kat Bağ.Böl.:8 (Brüt 197,01 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 28/01/2026 Çarşamba günü Saat 11:00 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır.
|SIRA
NO
|MEVKİİ
|ADA/PARSEL
|M²
|MUHAMMEN BİRİM
/M² FİYATI
|MUHAMMEN TOPLAM
FİYATI
|İHALE TARİH VE
SAATİ
|1
|İRFANLI MAH.
|2141 ADA
3 PARSEL
|Zemin Kat Bağ.Böl.:8 (197,01 m² ) Ofis/İşyeri
|46.957,50 ₺
|9.250.000,00 ₺
|28/01/2026
11:00
|İhalenin yapılacağı yer:Düziçi Belediye Başkanlığı
|İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü
|İdarenin Adresi:Hürriyet Mah.Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE
|Şartname Bedeli:500.00TL(Beş Yüz Türk Lirası)
|İhaleye katılmak isteyenlerin,ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
|İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
|1-GERÇEK KİŞİLER
|a)İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
|b)İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
|c)2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
|d)Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
|e)Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
|f)Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
|g)Şartname alındı makbuzu
|ğ)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
|2-TÜZEL KİŞİLER
|a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
veya imza sirküleri
|b)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış,tüzel kişi-
liğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
|c)2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
|d)Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
|e)Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
|f)Şartname alındı makbuzu
|g)Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
Basın No: ILN02377313
