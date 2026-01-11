AZDAVAY SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/694 Esas

KARAR NO : 2025/549

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması

sonunda; 14/10/2025 tarihli ve 2024/694 Esas,2025/549 Karar sayılı gerekçeli karar,Davalı PERİHAN

BİTİRİM (TC 414*****414), tüm aramalara rağmen bugüne kadar tebligat yapılamamış olup,

ilanen tebliği yoluna gidilmekle,

HÜKÜM:

1-Davacı tarafın davasının KABULÜNE,

Dava konusu Kastamonu İli, Azdavay İlçesi, Merkez Mahallesi, 421 ada 8 (23 ada 8 parsel), Kastamonu

İli,Azdavay İlçesi, Merkez Mahallesi, 421 ada 13 parsel (23 ada 13 parsel) sayılı taşınmazların tüm takyidatları ile birlikte genel açık arttırma usulü ile satılarak, SATIŞ SURETİ İLE ORTAKLIĞINGİDERİLMESİNE,

2-Azdavay Adliyesi Yazı İşleri Müdürü'nün satış memuru olarak tayinine,

3-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında harcın paydaşlardan payları oranında tahsiline,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı karşı gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek/gönderilecek dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu hüküm Perihan Bitirim'e gerekçeli kararıntebliği yerine kaimolmak üzere, iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

