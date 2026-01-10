T.C. TİRE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/6 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2026/6 Esas Tufan KAYA adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Mahmutlar mahallesi 159ada 38parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 2.279,34 m²'lik kısmının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına

karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir ili Tire ilçesi Mahmutlarmah. 159 ada 38 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın2.279,34 m²'lik kısmı için 274.461,41 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 05/01/2026 tarihinde mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 7. Ve 10. Maddeleri uyarınca ilan olunur. . 06.01.2026

